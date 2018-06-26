Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наемники, входящие в состав «ВС ДНР», срочно покидают «ДНР»

26.06.2018 09:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наемники, входящие в состав «ВС ДНР», срочно покидают «ДНР»

Наемники, входящие в подразделения боевиков «ДНР» срочно покидают территорию «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Известный наемник, воющий на стороне «ДНР», Деян Берич, больше известный, как «Деки», прощается со своими «поклонниками» и сообщает, что покидает «территорию ДНР». Он написал целый прощальный «опус», который тяжело читается, т.к. написан с очень большим количество ошибок.

Впрочем, четко можно понять – уезжает «Деки»:
«Уежаю горд што сделал от ополчения армию, от просте маленкие територие настощую республику…Так да друзя пришлос уежать и посветится себе».



Теги: Донбасс, поездка, территория, ДНР, боевики, наемники, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх