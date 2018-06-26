Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора

26.06.2018 16:45

В Общественной сети «Опора» заявляют, что к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы, по сравнению с другими категориями граждан, так как эта группа населения не имеет электоральной силы.

Об этом рассказал аналитик «Опоры» Александр Клюжев, передают «novosti.dn.ua».

«Мы не найдем другой такой группы граждан с 2014 года, в отношении которой применялись бы настолько явные дискриминационные нормы», - сказал он.

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что данная группа населения не имеет электоральной силы. В частности, речь идет об избирательном праве и пенсионном обеспечении.

«Что касается ситуации с законопроектом №6240 (об избирательных правах ВПЛ - ред), то откровенно говоря, нет оснований быть большим оптимистом по возможности принятия его до президентских выборов», - добавил Клюжев.