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Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора
В Общественной сети «Опора» заявляют, что к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине применяются наиболее дискриминационные нормы, по сравнению с другими категориями граждан, так как эта группа населения не имеет электоральной силы.
Об этом рассказал аналитик «Опоры» Александр Клюжев, передают «novosti.dn.ua».
«Мы не найдем другой такой группы граждан с 2014 года, в отношении которой применялись бы настолько явные дискриминационные нормы», - сказал он.
По его мнению, такая ситуация связана с тем, что данная группа населения не имеет электоральной силы. В частности, речь идет об избирательном праве и пенсионном обеспечении.
«Что касается ситуации с законопроектом №6240 (об избирательных правах ВПЛ - ред), то откровенно говоря, нет оснований быть большим оптимистом по возможности принятия его до президентских выборов», - добавил Клюжев.
Теги: Украина, Донбасс, дискриминация, пенсионный фонд, избиратели, переселенцы, ВПЛ
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