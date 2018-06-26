Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери

26.06.2018 09:17

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали мощный отпор незаконным вооруженным бандформированиям "Л/ДНР" на Донбассе. За прошедшие сутки, 25 июня, обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что боевики "Л/ДНР" активизировали провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером. Более того, на отдельных направлениях вдоль линии разграничения сепаратисты вели огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В результате активных боевых действий одного нашего защитника ранили. В общем итоге пророссийские боевики 24 раза открывали прицельный огонь по позициям ВСУ, четыре - из запрещенного минского договоренностями вооружения.