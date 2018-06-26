Попавшие в ДТП боевики «ДНР» представляются «гражданскими» и боятся, что их «уволят»

26.06.2018 15:44

Боевики «ДНР» старательно скрывают свою принадлежность к НВФ даже на временно оккупированных территориях, но боятся, что их «уволят».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Боевики «ДНР», даже находясь на временно оккупированных территориях, стараются скрывать свою причастность к НВФ. Так, попав в больницу в результате ДТП, они представляются «гражданскими» и очень боятся, что их могут уволить «за нахождение в больнице».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса» из переписки боевиков в соцсетях:

«Попал в ДТП, командирам позвонил, что лежу в больнице, как гражданское лицо, так как военники здаем, могут ли уволить за время нахождения в больнице»,

«На сколько я знаю вроде нет»,

«Если камандир сука то может если батя норм то ещё сребятами приедит навестить а если лежиш в калиненскай обл больнице там нет разницы военный ты или нет»,

«Денис, я с днр, за, 4 дня не приезжал никто».