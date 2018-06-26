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Попавшие в ДТП боевики «ДНР» представляются «гражданскими» и боятся, что их «уволят»
Боевики «ДНР» старательно скрывают свою принадлежность к НВФ даже на временно оккупированных территориях, но боятся, что их «уволят».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Боевики «ДНР», даже находясь на временно оккупированных территориях, стараются скрывать свою причастность к НВФ. Так, попав в больницу в результате ДТП, они представляются «гражданскими» и очень боятся, что их могут уволить «за нахождение в больнице».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса» из переписки боевиков в соцсетях:
«Попал в ДТП, командирам позвонил, что лежу в больнице, как гражданское лицо, так как военники здаем, могут ли уволить за время нахождения в больнице»,
«На сколько я знаю вроде нет»,
«Если камандир сука то может если батя норм то ещё сребятами приедит навестить а если лежиш в калиненскай обл больнице там нет разницы военный ты или нет»,
«Денис, я с днр, за, 4 дня не приезжал никто».
Теги: Донбасс, увольнение, ДТП, оккупация, больница, ДНР, боевики, соцсети, НВФ
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