Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе

26.06.2018 10:05

Российско-террористические войска не прекращают вести прицельные обстрелы позиций и подразделений ВСУ на всех направлениях на оккупированном Донбассе.

Террористы "ДНР" накрывали прицельным огнем защитников ВСУ в Марьинке, Каменке и Верхнеторецком на востоке Украины, передает "Диалог.UA".

Данную информацию предоставил пресс-центра штаба Операции Объединенных сил. Также на мариупольском направлении российские наемники и боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сепаратисты вели обстрелы позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Лебединский, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

А на донецком направлении противник ударил по защитникам Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.