Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня

26.06.2018 09:26

Сегодня утром, 26 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9175 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10410 человек и 1975 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8165 человек и 1590 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4070 человек и 946 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11210 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 145 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 0/20;

КПВВ «Марьинка» – 5/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Алина: «Папа ехал сегодня из Бахмута. В 7:40 был уже в ДНР. Стоит на автобус ехать дальше, говорит людей многовато с ним стоит».

КПВВ «Марьинка»:

Светлана: «5:15. В Украину "Каргилл": очередь уже на начале моста. Льгота машин 20, виднеется еще и "суперльгота" машин в 10».

КПВВ «Новотроицкое»:

Юлия: «6:10. Еленовка. Машин почти до остановки. 70-80 примерно»;

Артем: «7:03. Очередь в Еленовке от поворота дороги после церкви»;

Светлана: «8:06. Еленовка: в сторону Волновахи очередь не доезжая 4 туалета»;

Светлана: «8:07. В Еленовке очень много машин и движения нет»;

Светлана: «8:42. За 40 минут продвинулись на 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.