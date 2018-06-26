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Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня
Сегодня утром, 26 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 9175 человек и 1050 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10410 человек и 1975 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8165 человек и 1590 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4070 человек и 946 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11210 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 145 автомобилей:
КПВВ «Майорск» – 0/20;
КПВВ «Марьинка» – 5/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/40;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Алина: «Папа ехал сегодня из Бахмута. В 7:40 был уже в ДНР. Стоит на автобус ехать дальше, говорит людей многовато с ним стоит».
КПВВ «Марьинка»:
Светлана: «5:15. В Украину "Каргилл": очередь уже на начале моста. Льгота машин 20, виднеется еще и "суперльгота" машин в 10».
КПВВ «Новотроицкое»:
Юлия: «6:10. Еленовка. Машин почти до остановки. 70-80 примерно»;
Артем: «7:03. Очередь в Еленовке от поворота дороги после церкви»;
Светлана: «8:06. Еленовка: в сторону Волновахи очередь не доезжая 4 туалета»;
Светлана: «8:07. В Еленовке очень много машин и движения нет»;
Светлана: «8:42. За 40 минут продвинулись на 5 машин».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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