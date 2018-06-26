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Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого
26.06.2018 19:44
В зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный из Хмельницкого Сергей Остапчук.
Об этом сообщает местное издание vsim.ua, передает apostrophe.ua.
Отмечается, что погибший служил по контракту в 72-й отдельной механизированной бригаде. Это была его не первая ротация на восток.
По словам координатора центра помощи участникам антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Натальи Дзекар,
Остапчук родился и проживал в Хмельницком. У него остались родители и двое братьев.
Теги: Донбасс, Хмельницкий, контракт, гибель, АТО, ВСУ, обстрелы
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