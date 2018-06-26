Последние новости раздела
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев18:12
- В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках17:45
- Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ17:26
- Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора16:45
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО16:25
- Попавшие в ДТП боевики «ДНР» представляются «гражданскими» и боятся, что их «уволят»15:44
- В ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков под Донецком и Луганском15:26
- В Донецке пьяные боевики «ДНР» устроили стрельбу из-за того, что «им показалось» 14:05
- Из двух городов Донбасса запустят автобусные рейсы в Польшу13:45
- Сколько времени занимает оформление «паспорта ДНР»13:21
В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
26.06.2018 18:12
Один из главарей боевиков «ДНР» Ахра Авидзба заявил, что в случае наступления со стороны ВСУ в ОРДО до «20 000 добровольцев».
По словам боевика, уже разработан план о том, где и как будут собираться так называемые «добровольцы», а также, как будет осуществляться их переброска на передовую и в каких пунктах ОРДО их будут вооружать и снабжать.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, ДНР, добровольцы
Читайте также:
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман
- Тука раскрыл план возвращения Донбасса в Украину
- В ДНР готовятся убивать представителей гуманитарных и правозащитных организаций
- "Никто не договаривается с тараканами" - нардеп прокомментировал заявление Савченко о переговорах с главарями "ЛДНР"
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев18:12
- В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках17:45
- Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ17:26
- Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора16:45
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО16:25
- Попавшие в ДТП боевики «ДНР» представляются «гражданскими» и боятся, что их «уволят»15:44
- В ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков под Донецком и Луганском15:26
- В Луганске «пачками» приносят повестки «военкомата ЛНР» уехавшим людям15:07
- В Донецке пьяные боевики «ДНР» устроили стрельбу из-за того, что «им показалось» 14:05
- Из двух городов Донбасса запустят автобусные рейсы в Польшу13:45
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?18:32
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев18:12
- В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках17:45
- Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ17:26
- Прямой вооруженный конфликт между РФ и Украиной неизбежен?17:04
- Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора16:45
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО16:25
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"16:07
- Попавшие в ДТП боевики «ДНР» представляются «гражданскими» и боятся, что их «уволят»15:44
- В ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков под Донецком и Луганском15:26
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?18:32
- Коллапс с похоронами в Украине: все об ужасах новых правил14:24
- Як перуть постільну білизну в потязі. ВІДЕО12:40
- Что нового в законе о нацбезопасности?10:37
- Что надо знать о легализации самостроев?10:28
- Цифровой чек и карты. Как технологии изменили расчеты?10:17
- Сидячий образ жизни опасен для женщин22:05
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий