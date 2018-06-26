В Докучаевске обстреляна школа-интернат

26.06.2018 18:56

Вчера в оккупированном Докучаевске в ходе обстрела была повреждена школа-интернат № 27, пишет ДонПресс.

«Глава администрации» города Александр Качанов сообщил: «Вчера, 25 июня, по улице Ленина, 40 обстрелом была повреждена школа-интернат № 27».

По его словам, в результате разрывов боеприпасов осколками посекло остекление и кровлю, также были повреждены хозпостройки на территории учебного заведения. Пострадавших нет.