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В Докучаевске обстреляна школа-интернат
26.06.2018 18:56
Вчера в оккупированном Докучаевске в ходе обстрела была повреждена школа-интернат № 27, пишет ДонПресс.
«Глава администрации» города Александр Качанов сообщил: «Вчера, 25 июня, по улице Ленина, 40 обстрелом была повреждена школа-интернат № 27».
По его словам, в результате разрывов боеприпасов осколками посекло остекление и кровлю, также были повреждены хозпостройки на территории учебного заведения. Пострадавших нет.
Теги: Донбасс, Докучаевск, школа, обстрел
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