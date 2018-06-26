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В ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков под Донецком и Луганском
26.06.2018 15:26
Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал позиции боевиков, которые не были замечены 29 апреля 2018 года, сообщает donpress.com.
Так, в оккупированной Новогригорьевке мини-беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил 1,5 км новых траншей и 13 пустых блиндажей, расположенных в 33 километрах к западу от Луганска.
Наблюдатели видели неподвижный бронетранспортер террористов поблизости от Смелого, зенитную установку около оккупированной Макеевки, что в 12 километрах к северо-востоку от Донецка.
Кроме того, 24 июня наблюдатели видели бронетранспортер, стоявший около группы людей в одежде военного типа на южной окраине оккупированного Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, беспилотник, дрон, боевики, бронетехника, СММ ОБСЕ
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