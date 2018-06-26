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Архив - Донецкая область

В Тельманово оккупационные «ДПС» проверяют весь транспорт. Люди встревожены

26.06.2018 11:52
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В Тельманово оккупационные «ДПС» проверяют весь транспорт. Люди встревожены

Жители временно оккупированного Тельманово сообщают, что в населенном пункте «импортные ДПС» устроили усиленную проверку транспорта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированного Тельманово сообщают, что в поселке большое количество «импортных ДПС» — так местные жители называют российских наемников – которые тормозят и проверяют весь транспорт.

Вот что сообщают жители в соцсетях:

«Вот же повадились «По Тельманову шерстять импортные дпс, тормозят всех подряд!»»,
«Опять таки импортные дпс».



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Тельманово, транспорт, проверка, оккупация, наемники, соцсети
 
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