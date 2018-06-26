В ВСУ возникла масштабная проблема с вооружением - военные рассказали, что произошло

26.06.2018 07:52

Бойцы украинской армии констатировали, что их противотанковое вооружение очень устарело и периодически выходит из строя. Украинские вооруженные силы уже который год отстаивают целостность государства. В тот момент, когда боевики один за одним презентуют новые боевые комплексы, бойцы украинской армии пользуются оружием из СССР, сообщает "Диалог.UA".

В частности, военные обратили внимание на ПТРК "Фагот", который считается основным противотанковым вооружением в зоне конфликта. "Фагот" родом из Советского Союза и уже значительно устарел. Как отмечают сами военные, часто ракеты, выпущенные из "Фагота" цепляются за ветки и меняют направление. Бывают случаи гораздо хуже - когда ракета попросту возвращается.

В то время, как украинские техники и военные совершают один за другим сенсационные открытия и технические прорывы, ВСУ должны пользоваться сомнительным оружием из прошлого и ждать, когда Канада все-таки выполнит обязательство и передаст обещанное вооружение на $9,5 млн. Стоит отметить, что украинские техники совершили прорыв - они изобрели пули, с помощью которых можно пробить танковую броню даже с АК-47.