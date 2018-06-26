- Жители Дебальцево снова остались без мобильной связи Vodafone07:39
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника07:30
- Через КПВВ “Новотроицкое пытались незаконно перевезти 210 картин известного художника22:31
- Началась паника: разведчик сообщил о больших проблемах в "Л/ДНР"21:45
- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков19:20
- «Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше18:20
- ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя15:27
- "Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев14:50
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
В ВСУ возникла масштабная проблема с вооружением - военные рассказали, что произошло
Бойцы украинской армии констатировали, что их противотанковое вооружение очень устарело и периодически выходит из строя. Украинские вооруженные силы уже который год отстаивают целостность государства. В тот момент, когда боевики один за одним презентуют новые боевые комплексы, бойцы украинской армии пользуются оружием из СССР, сообщает "Диалог.UA".
В частности, военные обратили внимание на ПТРК "Фагот", который считается основным противотанковым вооружением в зоне конфликта. "Фагот" родом из Советского Союза и уже значительно устарел. Как отмечают сами военные, часто ракеты, выпущенные из "Фагота" цепляются за ветки и меняют направление. Бывают случаи гораздо хуже - когда ракета попросту возвращается.
В то время, как украинские техники и военные совершают один за другим сенсационные открытия и технические прорывы, ВСУ должны пользоваться сомнительным оружием из прошлого и ждать, когда Канада все-таки выполнит обязательство и передаст обещанное вооружение на $9,5 млн. Стоит отметить, что украинские техники совершили прорыв - они изобрели пули, с помощью которых можно пробить танковую броню даже с АК-47.
Теги: Донбасс, СССР, проблема, вооружение, боевики, ВСУ, военная техника, ракетный комплекс
- Скоро нечем будет стрелять: волонтер из зоны АТО рассказал, как много техники теряют боевики в последнее время
- «Украина не знает с кем она связалась»: Захарченко припугнул ВСУ «Чебурашкой» и «Снежинкой». ВИДЕО
- Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки
- Разгром танков, пушек и "Уралов" "ЛНР" под Луганском
- Война в Украине: генерал США рассекретил тактику России
- Жители Дебальцево снова остались без мобильной связи Vodafone07:39
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника07:30
- Через КПВВ “Новотроицкое пытались незаконно перевезти 210 картин известного художника22:31
- Началась паника: разведчик сообщил о больших проблемах в "Л/ДНР"21:45
- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков19:20
- «Захарченко раздает звания»: в ОРДО одним «героем ДНР» стало больше18:20
- ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя15:27
- "Пальцы дробили плоскогубцами": Грицак рассказал, как военные РФ на Донбассе пытали украинцев14:50
- «От судьбы не уйдешь»: жителям ОРЛО присылают повестки в военкомат14:35
- Жители Дебальцево снова остались без мобильной связи Vodafone07:39
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника07:30
- Через КПВВ “Новотроицкое пытались незаконно перевезти 210 картин известного художника22:31
- Сидячий образ жизни опасен для женщин22:05
- Началась паника: разведчик сообщил о больших проблемах в "Л/ДНР"21:45
- Американские военные рассматривают варианты оказания помощи Европе в случае вторжения армии РФ21:30
- Сокращение числа получателей субсидий в Украине: страну ожидает крах, - эксперт21:12
- Все переведут на украинский: в Раде подготовили языковой «сюрприз»20:50
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- 5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»20:15
- Сидячий образ жизни опасен для женщин22:05
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине16:00
- Советы, как правильно тратить деньги15:11
- Эксперт рассказала, чем опасна сырая морковь13:08
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- Донецк вздрогнул от сильного взрыва