Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек

26.06.2018 09:44

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области во время облавы за 3 дня задержали почти 400 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в минувшие выходные с 22 по 24 июня провели облаву, во время которой за нарушение комендантского часа задержаны 365 человек.