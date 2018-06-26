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Архив - Донецкая область

Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек

26.06.2018 09:44
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Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области во время облавы за 3 дня задержали почти 400 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в минувшие выходные с 22 по 24 июня провели облаву, во время которой за нарушение комендантского часа задержаны 365 человек.



Теги: Россия, Донбасс, облава, комендантский час, задержание, ДНР, боевики, оккупанты
 
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