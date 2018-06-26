Жители Дебальцево снова остались без мобильной связи Vodafone

26.06.2018 07:39

Местные жители оккупированного Дебальцево уже второй день не могут воспользоваться мобильной связью украинского оператора Vodafone.

Так же проблемы наблюдаются и с сепаратистским оператором Феникс. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают «Ведомости Донбасса».

«Второй день нет связи в Дебальцево. Опять отключили МТС, потекли людские колонны снова к ЖД-больнице.»,- сообщают местные жители.

«Веселье продолжается, Водафон лежит, феникс работает раз через десять, снова остались без связи, даже скорую и пожарную не вызовешь»,- сообщают местные жители оккупированного Дебальцево.