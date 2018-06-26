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Жители Дебальцево снова остались без мобильной связи Vodafone
26.06.2018 07:39
Местные жители оккупированного Дебальцево уже второй день не могут воспользоваться мобильной связью украинского оператора Vodafone.
Так же проблемы наблюдаются и с сепаратистским оператором Феникс. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают «Ведомости Донбасса».
«Второй день нет связи в Дебальцево. Опять отключили МТС, потекли людские колонны снова к ЖД-больнице.»,- сообщают местные жители.
«Веселье продолжается, Водафон лежит, феникс работает раз через десять, снова остались без связи, даже скорую и пожарную не вызовешь»,- сообщают местные жители оккупированного Дебальцево.
Теги: Донбасс, Дебальцево, связь, МТС, Vodafone, оккупация, мобильная связь, соцсети
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