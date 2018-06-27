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На КПВВ Донетчины умер мужчина
27.06.2018 18:03
Чрезвычайная ситуация произошла на КПВВ «Майорское» Донецкой области, где при пересечении линии разграничения умер мужчина, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook благотворительный фонд «Право на защиту».
По информации мониторов благотворительного фонда, 79-летний мужчина следовал на неконтролируемую Правительством Украины территорию Донетчины, когда ему стало плохо.
«Смерть наступила мгновенно. По информации медиков добровольческой медицинской службы ASAP, работающей на КПВВ, предварительная причина смерти – инфаркт», - пишут в сообщении.
Теги: Донбасс, мужчина, умерший, Майорск, КПВВ
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