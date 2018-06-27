На КПВВ Донетчины умер мужчина

27.06.2018 18:03

Чрезвычайная ситуация произошла на КПВВ «Майорское» Донецкой области, где при пересечении линии разграничения умер мужчина, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook благотворительный фонд «Право на защиту».

По информации мониторов благотворительного фонда, 79-летний мужчина следовал на неконтролируемую Правительством Украины территорию Донетчины, когда ему стало плохо.

«Смерть наступила мгновенно. По информации медиков добровольческой медицинской службы ASAP, работающей на КПВВ, предварительная причина смерти – инфаркт», - пишут в сообщении.