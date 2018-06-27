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На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»

27.06.2018 11:08
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На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»

На окраине оккупированной Горловки, в поселке Зайцево боевики из батальона «Сомали» усиливают свои позиции.

Представитель СМИ боевиков отмечает: «Они предпринимают все меры для организации и обороны: ставятся растяжки в окопах, постоянно меняются места, где их расставляют».,

По словам пособника боевиков, оккупанты держат оборону в районе школы Зайцево.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, Горловка, боевики, ООС
 
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