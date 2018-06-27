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Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения
27.06.2018 15:45
В оккупированном Докучаевске здание агрофирмы «Агро-Над» получили повреждение в результате утренних обстрелов.
В диспетчерской службе «администрации» города сообщают: «Сегодня в 09:30 украинские силовики обстреляли Докучаевск. В результате обстрела повреждено здание агрофирмы „Агро-Над“ по улице Грибная, 3».
По информации, жертв и пострадавших нет. Другая информация уточняется.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Докучаевск, обстрел
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