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Архив - Донецкая область

В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»

27.06.2018 10:50
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В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»

На сессии Мариупольского городского совета начальник аварийно-водолазной службы горсовета Александр Татай представил депутатам программу «Радиус безопасности», рассчитанную на ближайшие четыре года. Проект был утвержден и определены первые шаги для его реализации, сообщают местные журналисты.

В первую очередь планируется инвестировать в службу около 62 млн грн из бюджета города, 60% из которых планируется пустить на зарплату спасателей, а остальные 40% на техпереоснащение, перевооружение и подготовку личного состава службы.

Также планируется расширить кадровый состав до 68 лиц.

Городской голова Мариуполя Владимир Бойченко отметил, что основная задача спасательной службы – безопасность людей на побережье, а задача местной власти удержать профессиональные кадры.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, программа
 
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