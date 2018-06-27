В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля

27.06.2018 21:20

В Минске договорились о прекращении огня на востоке Украины с 1 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Трехсторонняя контактная группа согласовала бессрочный режим тишины к началу сбора урожая. Украинская сторона настаивает на предоставлении гарантий со стороны России и обеспечения полного мониторинга ситуации вдоль линии разграничения миссией ОБСЕ. Также Украина требует от России отвода тяжелого вооружения, согласно Минским договоренностям, достигнутым ранее.

Вопрос освобождения заложников обсуждался гуманитарной подгруппой в рамках Минских переговоров. Представители Украины заявили о готовности к компромиссам ради освобождения украинских граждан.

Источник: https://donpress.com