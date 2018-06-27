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В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе
Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в эту среду, 27 июня, в Минске будет пытаться договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.
Об этом сообщил представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.
"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", – написал Марчук.
Он отметил, что на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать "выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели".
Евгений Марчук прогнозирует, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто. При этом он напомнил о позитивном опыте 2016 года, когда удалось договориться и шесть недель удерживать режим тишины, в течение которых "не погиб и не был ранен ни один украинский солдат".
"Но сейчас ситуация гораздо сложнее. Много новых факторов", – констатировал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Минск, перемирие
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