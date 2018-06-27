- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого19:44
- Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик19:19
- В Докучаевске обстреляна школа-интернат18:56
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев18:12
- В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках17:45
- Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ17:26
В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь
В то время как в Кленовой балке Мариуполя строится водоотвод, окончание которого запланировано на конец следующего года, местные жители обивают пороги райадминистрации, чтобы по улице Итальянской устранили течь нечистот. Горожане рассказали журналистам, что уже неделю через их дворы течет река нечистот, которая попадает в коллектор в Кленовой балке и оттуда уходит в море. На данный момент стоки откачивают, но, по словам жителей, этого недостаточно.
Заместитель председателя Центральной райадминистрации Олег Зеленский пояснил, что сейчас затопление откачивают и сливают в дождеприемный колодец, а коллектор оснащен фильтровальной установкой. Если меры с откачкой не будут давать результат, жителям пообещали вырыть канаву в обход их дворов для отвода стоков.
«Я предполагаю, что не должно, чтобы канализация в море стекала. Я думаю, такое недопустимо», – сказал Олег Зеленский.
Начальник управления Госпотребслужбы Андрей Бандурко отметил, что бактериальное загрязнение морской воды по последним данным превышает допустимый уровень. Эту информацию передали городской власти, чтобы та проинформировала население, что на пляже возле гостиницы «Турист» купаться нельзя.
В Горводоканале сообщили, что для ремонта канализации требуется экскаватор с большой стрелой, которого в службе нет. На данный момент ведутся переговоры о предоставлении необходимой техники.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, коммунальщики
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля10:05
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"20:11
- Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого19:44
- Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик19:19
- В Докучаевске обстреляна школа-интернат18:56
- Президента Украины официально пригласили на саммит НАТО13:01
- Швеция готовится к ядерному атаке России12:45
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- УЕФА "амнистировала" пиво12:25
- Озвучены вопросы, которые Украина сегодня обсудит с оккупантами в Минске12:17
- Газовий колапс у Криму: таке було тільки в СРСР11:58
- Доллар готовит крутой поворот, все решится очень скоро11:40
- 27 июня на Земле начинается магнитная буря11:21
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- В Украине к переселенцам применяются самые дискриминационные нормы21:17
- Боец ВСУ положил оторванную взрывом ногу в рюкзак и продолжал огонь по террористам20:57
- Будьте мудрее: чего категорически нельзя делать в отношениях с любимым мужчиной20:32
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?18:32
- Коллапс с похоронами в Украине: все об ужасах новых правил14:24
- Як перуть постільну білизну в потязі. ВІДЕО12:40
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев