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Архив - Донецкая область

Боевикам «ДНР» выдали зарплату и отправляют на передовую

28.06.2018 07:40
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Боевикам «ДНР» выдали зарплату и отправляют на передовую

Жители временно оккупированных территорий Донетчины сообщают, что боевикам «ДНР», в том числе «мамаевским» выдали зарплату и отправляют на передовую. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донетчины сообщают, что сегодня боевикам «ДНР» выдали зарплату. В том числе речь идет и о «мамаевских» — подразделении «Пятнашка». К сожалению, это уже не первый случай, когда боевики «ДНР»и российские оккупанты в преддверии перемирия идут на эскалацию боевых действий.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«#СЛУХИ. «мамаевским» оркам выдали ЗП и завтра гонят на передовую...»
«Перемирие с 1-го июля?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, передовая
 
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