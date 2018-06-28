Боевикам «ДНР» выдали зарплату и отправляют на передовую

28.06.2018 07:40

Жители временно оккупированных территорий Донетчины сообщают, что боевикам «ДНР», в том числе «мамаевским» выдали зарплату и отправляют на передовую. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донетчины сообщают, что сегодня боевикам «ДНР» выдали зарплату. В том числе речь идет и о «мамаевских» — подразделении «Пятнашка». К сожалению, это уже не первый случай, когда боевики «ДНР»и российские оккупанты в преддверии перемирия идут на эскалацию боевых действий.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«#СЛУХИ. «мамаевским» оркам выдали ЗП и завтра гонят на передовую...»

«Перемирие с 1-го июля?».

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