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Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших
28.06.2018 18:59
С начала суток из-за обстрелов со стороны боевиков «ДНР» на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ.
Так, пресс-служба 24 ОМБр имени короля Данила сообщает, что с 09:30 до 10:40 боевики обстреливали взводные опорные пункты 24 бригады в районе шахты Южной из 120 миллиметровых минометов и 122 миллиметровых самоходных артиллерийских установок, передает donpress.com.
Противник выпустил по позициям украинских военных 52 мины и 25 снарядов.
В пресс-службе добавили: «Вследствие ведения огня боевиками, к сожалению, двое бойцов Королевской бригады получили несовместимые с жизнью ранения.
С целью подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были предоставить адекватный ответ противнику».
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, агрессор, потери, ВСУ, обстрелы, опорный пункт
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