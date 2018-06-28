Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций

28.06.2018 20:13

В зоне проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки боевики шесть раз применяли беспилотные для ведения разведки позиций украинских военных.

Представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук отметил: «Для ведения разведки наших позиций противник увеличил активность использования БПЛА, передает donpress.com.

Отмечено 6 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украине с ее пересечением».

Отмечается, что два беспилотника удалось идентифицировать как «Орлан-10» российского производства. Бондарчук добавил: «С целью запрета работы БПЛА противника задействовались средства радиоэлектронной борьбы.».