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Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций
28.06.2018 20:13
В зоне проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки боевики шесть раз применяли беспилотные для ведения разведки позиций украинских военных.
Представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук отметил: «Для ведения разведки наших позиций противник увеличил активность использования БПЛА, передает donpress.com.
Отмечено 6 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украине с ее пересечением».
Отмечается, что два беспилотника удалось идентифицировать как «Орлан-10» российского производства. Бондарчук добавил: «С целью запрета работы БПЛА противника задействовались средства радиоэлектронной борьбы.».
Теги: Донбасс, разведка, оккупация, беспилотник, боевики, ВСУ, ООС
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