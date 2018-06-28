Главари боевиков «ДНР» признают, что боевики принимают наркотики и алкоголь

28.06.2018 14:10

Пропагандисты, подконтрольные главарям «ДНР», распространив очередной запугивающий фейк, признали, что боевики «ДНР» принимают наркотики и алкоголь.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области пропагандисты, подконтрольные главарям «ДНР», распространили запугивающий фейковый плакат с предупреждением, что «В ДНР для подрыва боевой готовности вооруженных сил, агентами ВСУ завезены отравленные спиртные напитки и наркотики с ядом». Этой «пугалкой» главари «ДНР» фактически признают, что боевики «ДНР» употребляют наркотики и алкоголь.

Среди жителей временно оккупированных территорий это «предупреждение» вызвало насмешки:

«Они надеяться что освободители перестанут ширятся и бухать!?»,

«Это из Людочкиной корзинки уже, той что с наколотыми апельсинами»,

«Этим самым в ДНР практически признают, что в ВС ДНР служат алкаши и нарики!».