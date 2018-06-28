Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главари боевиков «ДНР» признают, что боевики принимают наркотики и алкоголь

28.06.2018 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главари боевиков «ДНР» признают, что боевики принимают наркотики и алкоголь

Пропагандисты, подконтрольные главарям «ДНР», распространив очередной запугивающий фейк, признали, что боевики «ДНР» принимают наркотики и алкоголь.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области пропагандисты, подконтрольные главарям «ДНР», распространили запугивающий фейковый плакат с предупреждением, что «В ДНР для подрыва боевой готовности вооруженных сил, агентами ВСУ завезены отравленные спиртные напитки и наркотики с ядом». Этой «пугалкой» главари «ДНР» фактически признают, что боевики «ДНР» употребляют наркотики и алкоголь.

Среди жителей временно оккупированных территорий это «предупреждение» вызвало насмешки:

«Они надеяться что освободители перестанут ширятся и бухать!?»,
«Это из Людочкиной корзинки уже, той что с наколотыми апельсинами»,
«Этим самым в ДНР практически признают, что в ВС ДНР служат алкаши и нарики!».



Теги: Донбасс, наркотики, алкоголь, оккупация, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх