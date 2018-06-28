Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения

28.06.2018 12:09

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут регулярные потери в живой силе. Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки Березан Александр Юрьевич. О нем известно, что он родился 15 сентября 1995 года, был ликвидирован 21 июня 2018 года.