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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения

28.06.2018 12:09
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Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут регулярные потери в живой силе. Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки Березан Александр Юрьевич. О нем известно, что он родился 15 сентября 1995 года, был ликвидирован 21 июня 2018 года.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, ликвидация, боевик, оккупация, ДНР
 
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