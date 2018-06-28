Последние новости раздела
- Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения12:09
- Оккупанты РФ цинично ударили по Железному из минометов - двое мирных жителей получили тяжелые ранения11:50
- Личный состав ВСУ несет невосполнимые потери на Донбассе: за сутки убиты 3 воинов, трое были ранены11:12
- Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ новые «разрешения»10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня10:11
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо08:44
- На блокпосту под Горловкой боевики «ДНР» ведут себя, как отъявленные садисты08:31
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса08:11
- Захарченко выпустил водку в честь себя07:58
- Боевикам «ДНР» выдали зарплату и отправляют на передовую07:40
Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения
28.06.2018 12:09
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут регулярные потери в живой силе. Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки Березан Александр Юрьевич. О нем известно, что он родился 15 сентября 1995 года, был ликвидирован 21 июня 2018 года.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, ликвидация, боевик, оккупация, ДНР
Читайте также:
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»
- На Светлодарской дуге был ликвидирован боевик из Лисичанска
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками
- "Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта
- В Горловке из-за закрытия шахты целый район может уйти под воду
- Оккупант несет потери: соцсети опознали обезвреженного боевика “ДНР” из Горловки - подробности
- Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения12:09
- Оккупанты РФ цинично ударили по Железному из минометов - двое мирных жителей получили тяжелые ранения11:50
- Наемник из Гатчины обокрал боевиков «ЛНР» и сбежал домой11:28
- Личный состав ВСУ несет невосполнимые потери на Донбассе: за сутки убиты 3 воинов, трое были ранены11:12
- Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ новые «разрешения»10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня10:11
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо08:44
- На блокпосту под Горловкой боевики «ДНР» ведут себя, как отъявленные садисты08:31
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса08:11
- Захарченко выпустил водку в честь себя07:58
- Ликвидирован боевик из Горловки 1995 года рождения12:09
- Оккупанты РФ цинично ударили по Железному из минометов - двое мирных жителей получили тяжелые ранения11:50
- Наемник из Гатчины обокрал боевиков «ЛНР» и сбежал домой11:28
- Личный состав ВСУ несет невосполнимые потери на Донбассе: за сутки убиты 3 воинов, трое были ранены11:12
- Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ новые «разрешения»10:49
- В разведке Украины сделали громкое заявление о вторжении России в Украину через Беларусь – подробности10:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня10:11
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо08:44
- На блокпосту под Горловкой боевики «ДНР» ведут себя, как отъявленные садисты08:31
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса08:11
- Украине грозит российский сценарий: на что надеется Кремль08:03
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?