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«Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг
28.06.2018 15:29
Сегодня в День Конституции Украины в оккупированном Донецке неизвестные вывесили на многоэтажке украинский флаг.
Соответствующий снимок разместили на странице hochu#domoy в Twitter. В подписи к фото написано: "Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!», передает donpress.com.
Под фото пользователи соцсети пишут: «Самое лучшее поздравление», «Вот это бешеные! Спасибо!», «Если кто-то спросит, кому выпадет честь поднять наш флаг над Кремлем — я за вас».
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, фото, флаг, День Конституции, оккупация, соцсети
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