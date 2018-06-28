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Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе
28.06.2018 18:12
Вечером в среду, 27 июня, после обстрела боевиков незаконных вооруженных формирований, украинская артиллерия нанесла удар в ответ, в результате которого сепаратисты понесли тяжелые потери.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Алексей Петров, передает apostrophe.ua.
По его информации, потери боевиков составили всего 17 человек, из них 10 убитых и 7 раненых.
"Запомните падлюки... На своей лишней хромосоме гвоздем нацарапайте. За жизнь каждого украинца погибшего от российского оружия мы спросим сторицей!", – пишет Петров.
Теги: Россия, Донбасс, оружие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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