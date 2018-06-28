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На блокпосту под Горловкой боевики «ДНР» ведут себя, как отъявленные садисты
Блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой, через который люди выходят/выезжают на подконтрольную правительству Украины территорию, сравнивают с концлагерем, а боевиков «ДНР» на блокпосту с садистами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Люди, выезжающие или выходящие на подконтрольные Украине территории через «модернизированный» блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой, сравнивают это место с концлагерем, а боевиков «ДНР» на блокпосту называют садистами.
Вот что рассказывают люди, попавшие на блокпост в соцсетях:
«Я вообще не понимаю, они совсем садисты???? Как такое возможно несколько часов на одном месте!!!!!»,
«Сегодня не проехали!!! Вернулись!!! Хочу поделиться впечатления «обновлённого» ДНР поста!!! Это просто ужас!!! Выехали в пять утра на машине, стояли по льготной очереди. Простояли до 11 часов ни на одну машину не продвинулись. Оказывается пост милиции расширили и теперь пешие, подъезжая к шлагбауму должны идти пешком ровно 1 км. Очень страшно смотреть на инвалидов и пожилых людей, изо всех сил пытающихся преодолеть это расстояние. Теперь о машинах. Как мне объяснили на горячей линии за порядок в очереди отвечает сейчас милиция 102. Туда звонить бесполезно. У милиции есть список перевозчиков. Подъезжая к милиции каждый перевозчик даёт пачку сигарет, в которой лежат деньги. И они спокойно проезжают без очереди. Раньше перевозчиков было не так много. Сейчас посчитав их я поняла, что будем стоять до вечера не сдвинувшись с места 153 перевозчика, которых я сегодня насчитала. Помимо этих машин едут без очереди сватья, братья, кумовья. Пока стояла минут десят смотрела и стало страшно за простых людей. Даже номера стала запоминать на машинах, которые едут без очереди ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ. А про машины бусы это вообще отдельный разговор. Так что делайте выводы где мы живём!!!»
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, оккупация, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
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