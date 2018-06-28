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Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую
Врачи "скорой помощи" в течение долгого времени не могли госпитализировать пациента в больницу - ни одно из отделений города не хотело его принимать.
Как рассказала 0629 супруга больного, у 41-летнего мужчины в течение полугода держалась субфебрильная температура 37 и 37,5. Исследование МРТ показало, что у мужчины в голове есть воспалительные очаги, и врачи "скорой" приняли решение доставить его в больницу. Но, как оказалось, лечебные учреждения Мариуполя не готовы принять такого пациента. Причина отказа - неопределенный диагноз.
В течение четырех часов "скорая" возила мариупольца из больницы в больницу, и его нигде не хотели принимать. В итоге больного все-таки госпитализировали в терапию городской больницы №2. Сейчас он сдает дополнительные анализы, чтобы ему могли поставить диагноз.
"Эта ситуация - просто беда, остатки совковых стереотипов. Я борюсь с этой проблемой уже с десяток лет. Реформа идет, а мы всё по старинке работаем. Привозишь пациента в больницу, а там только и думают, куда бы его дальше отправить. Все больницы многопрофильные, а по факту так работать не хотят. Поэтому подобные истории происходят в Мариуполе, не так часто, как раньше, но происходят. Возможно, когда создадут госпитальные округа, ситуация изменится. Эту порочную систему, когда больницы отказываются принимать пациентов, надо ломать, причем незамедлительно", - считает главный врач городской станции экстренной медицинской помощи Валерий Закржевский.
Со своей стороны семья больного высказала огромную благодарность врачу "скорой помощи" Георгию Гагуту и фельдшеру Виктору Нестеренко, которые не оставили их в беде.
Теги: Донбасс, Мариуполь, скорая помощь, пациент
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