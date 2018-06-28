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Оккупанты РФ цинично ударили по Железному из минометов - двое мирных жителей получили тяжелые ранения
Незаконные вооруженные банформирования "ДНР" подвергли смертельно опасным обстрелам мирных жителей на мариупольском направлении. Наибольшему числу обстрелов и провокаций подверглись за минувшие сутки, 27 июня, защитники мариупольского направления в зоне ООС, передает "Диалог.UA".
Именно в этой части фронта террористы "ДНР" применяли ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты.
Известно, как боевики цинично обстреляли из минометов калибром 82-мм город Железное. В результате атаки серьезно пострадали два гражданских лица.
Кроме того, огневому воздействию подверглись позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.
Теги: Донбасс, ранения, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, оккупанты, РФ, ООС
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