Оккупанты РФ цинично ударили по Железному из минометов - двое мирных жителей получили тяжелые ранения

28.06.2018 11:50

Незаконные вооруженные банформирования "ДНР" подвергли смертельно опасным обстрелам мирных жителей на мариупольском направлении.​ Наибольшему числу обстрелов и провокаций подверглись за минувшие сутки, 27 июня, защитники мариупольского направления в зоне ООС, передает "Диалог.UA".

Именно в этой части фронта террористы "ДНР" применяли ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты.

Известно, как боевики цинично обстреляли из минометов калибром 82-мм город Железное. В результате атаки серьезно пострадали два гражданских лица.

Кроме того, огневому воздействию подверглись позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.