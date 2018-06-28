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«Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление
28.06.2018 20:58
Военный блогер и ветеран боевых действий на Донбассе Алексей Петров на совей странице в соцсети написал о важном приказе, полученным бойцами подразделений ВСУ на передовой, передает donpress.com.
Так, он уточнил: «Разрешение на ответку есть. Больше того, попробуй только не ответить…» .
При этом военный добавил, что украинцы регулярно отвечают на серьезные обстрелы боевиков: «Орки залесья, очухавшись от вечерней железной „колыбельной“ в исполнении ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины, решили немного поборзеть… Копнули в шахтах, помолились на пару валенков, да с утра засыпают наши ВОПы металлом».
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, соцсети, блогер, заявление
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