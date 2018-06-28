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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня

28.06.2018 10:11
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Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 28 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 50.
Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 70.
Новотроицкое в сторону Мариуполя пусто, в Донецк 10 авто.
Гнутово в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 20.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»
Нет данных
КПВВ «Марьинка»
Нет данных.
КПВВ «Новотроицкое»
8:43 Новотроицкое сразу на проверку. Еленовка в Донецк машин 20-25. Из Донецка 15-20. Еленовка на въезд проверяет в два ряда, на выезд в один.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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