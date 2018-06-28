Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня

28.06.2018 10:11

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 28 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 50.

Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 70.

Новотроицкое в сторону Мариуполя пусто, в Донецк 10 авто.

Гнутово в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 20.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных

КПВВ «Марьинка»

Нет данных.

КПВВ «Новотроицкое»

8:43 Новотроицкое сразу на проверку. Еленовка в Донецк машин 20-25. Из Донецка 15-20. Еленовка на въезд проверяет в два ряда, на выезд в один.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.