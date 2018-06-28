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Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
Фактическая «власть» на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса несет ответственность за выплату пенсий гражданам Украины, которые там проживают. Об этом в эфире «Громадське.Схид» сказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шабмир.
«Для людей, которые живут, например, в Донецке и Енакиево мы сделали возможность этой выплаты. Но это один вопрос. Второй вопрос – там оккупированная территория. И за эту территорию несет ответственность оккупант», – ответил Шамбир на вопрос, искало ли правительство Украины все возможные механизмы для выплаты пенсий жителям неподконтрольной территории, на что они имеют право согласно законодательству.
О возможности выплаты пенсий людям на неподконтрольных территориях через международные организации Шабмир ответил так: «Мы вели переговоры с многими международными институтами и они сами признали то, что у нас платить там возможности нет. Мы не можем отдавать деньги сторонней организации и потом нести ответственность за то, что эти деньги получил не тот человек».
В Министерстве соцполитики настаивают на том, что государство создало условия для того, чтобы граждане с неподконтрольной территории могли получить пенсии на подконтрольной правительству территории. Единственный способ – регистрироваться как внутренне перемещенное лицо и получить пенсию по справке переселенца, при этом проходить проверки в Пенсионном Фонде каждые полгода, а в управлениях соцзащиты – чаще.
Такой механизм правозащитники и представители международных организаций называют дискриминационным и считают, что постановление Кабинета Министров №365 нарушает права украинских граждан на законную пенсию.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, ОРДЛО, Минсоцполитики, пенсии
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