В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд

28.06.2018 15:51

На временно оккупированных территориях Донецкой области в сфере образования сложилась критическая ситуация – не хватает педагогов всех уровней, не хватает учеников и студентов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области в сфере образования сложилась критическая ситуация. Кроме того, что не хватает педагогов всех уровней, критически не хватает учащихся и абитуриентов.

В ДонНТУ ситуация дошла до того, что готовы принимать всех подряд, даже без «сертификатов ГИА». Достаточно просто прийти в приемную комиссию для оформления документов.

Вот что с горечью сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк Готовы брать всех!!! Даже без документов — скоро на улице будут отлавливать))»,

«А как же дети в свое время напрягались шоб в ДПИ поступить на бюджет… А щас заходи кто хочет, поступай куда хочешь....»,

«Даже загоняют! Как низко пал ДПИ… где работать и кому нужен этот диплом?»,

«Я так понимаю, шо кроме преподов, там работающих, диплом дыры, как и учеба в ней же, нигде и ни кем не котируется. А у преподов это ценится только как стимул для собственного обогащения взятками+зарплатой, а потом хоть подотритесь своими учебными бумажками»,

«Взятки-взятками Но сейчас не дай Бог кому неуд поставить и заявить на отчисление — табу!!!»,

«Шо, пристрелить могут?»,

«Переведут на 0, 25 ставки, а принципиальных попросят уйти»

«По программе борьбы с безграмотностью.)».