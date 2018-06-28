- Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую16:51
- Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"16:08
- В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд15:51
- «Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг15:29
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»14:51
- "Чистки" мусульман в "ДНР": боевики выкрали имама и прихожан, закрыв мечеть аль-Амальна, - Козловский14:32
- Главари боевиков «ДНР» признают, что боевики принимают наркотики и алкоголь14:10
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности13:48
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны13:29
- В Макеевке боевики «ДНР» мародерствуют и разбирают здания12:50
В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд
На временно оккупированных территориях Донецкой области в сфере образования сложилась критическая ситуация – не хватает педагогов всех уровней, не хватает учеников и студентов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области в сфере образования сложилась критическая ситуация. Кроме того, что не хватает педагогов всех уровней, критически не хватает учащихся и абитуриентов.
В ДонНТУ ситуация дошла до того, что готовы принимать всех подряд, даже без «сертификатов ГИА». Достаточно просто прийти в приемную комиссию для оформления документов.
Вот что с горечью сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк Готовы брать всех!!! Даже без документов — скоро на улице будут отлавливать))»,
«А как же дети в свое время напрягались шоб в ДПИ поступить на бюджет… А щас заходи кто хочет, поступай куда хочешь....»,
«Даже загоняют! Как низко пал ДПИ… где работать и кому нужен этот диплом?»,
«Я так понимаю, шо кроме преподов, там работающих, диплом дыры, как и учеба в ней же, нигде и ни кем не котируется. А у преподов это ценится только как стимул для собственного обогащения взятками+зарплатой, а потом хоть подотритесь своими учебными бумажками»,
«Взятки-взятками Но сейчас не дай Бог кому неуд поставить и заявить на отчисление — табу!!!»,
«Шо, пристрелить могут?»,
«Переведут на 0, 25 ставки, а принципиальных попросят уйти»
«По программе борьбы с безграмотностью.)».
Теги: Донецк, Донбасс, образование, Донецкая область, педагог, студенты, абитуриент, приемная комиссия, соцсети, вузы
- Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую16:51
- Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"16:08
- В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд15:51
- «Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг15:29
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»14:51
- "Чистки" мусульман в "ДНР": боевики выкрали имама и прихожан, закрыв мечеть аль-Амальна, - Козловский14:32
- Главари боевиков «ДНР» признают, что боевики принимают наркотики и алкоголь14:10
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности13:48
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны13:29
- В Макеевке боевики «ДНР» мародерствуют и разбирают здания12:50
- Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую16:51
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго16:30
- Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"16:08
- В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд15:51
- «Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг15:29
- Россия ничего не стоит, в военном плане она бессильна против Украины – громкое заявление эксперта15:12
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»14:51
- "Чистки" мусульман в "ДНР": боевики выкрали имама и прихожан, закрыв мечеть аль-Амальна, - Козловский14:32
- Главари боевиков «ДНР» признают, что боевики принимают наркотики и алкоголь14:10
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности13:48
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго16:30
- Украине грозит российский сценарий: на что надеется Кремль08:03
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?