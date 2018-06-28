В Горловке оккупационные «власти ДНР» нашли способ собирать новые штрафы

28.06.2018 07:30

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти ДНР» нашли новый способ сбора «штрафов» «по четвергам». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Горловки уже устали удивляться «изобретательности» оккупационных «властей ДНР» в вопросах, касающихся штрафов. Например, для автовладельцев, кроме штрафа за отказ от «номера ДНР», существует ещё и проблема на дорогах. Например, на одном из оживленных перекрестков города по четвергам стоит регулировщик, который останавливает и штрафует, если не всех подряд, то каждого третьего, независимо от того, нарушил ли водитель правила или нет. При этом штрафы варьируются от 500 до 1000 рублей. Вот что рассказывают об этом горловчане в соцсетях:

«Дыровские гайцы придумали уже массу способов разводить доверчивых «республиканцев» на бабло. Тем более регистраторов нет. Но даже при наличии регистраторов есть интересные. Например каждую неделю на 16 линии в Горловке выставляют регулировщика. РЕГУЛИРОВЩИКА, КАРЛ! Штраф 1000 р»,

«Минимальный!!! сбор, чтобы «не оформлять протокол») 500 р.»,

«550»,

«Это, если метра три отъехал от жезла))».

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