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Архив - Донецкая область

В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»

28.06.2018 14:51
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В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»

Сегодня в подконтрольном группировке «ДНР» Иловайске (Донецкая область) неизвестными людьми был поврежден памятник «За оборону Иловайска», установленный на въезде в город.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя местной администрации, передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что памятник был поврежден взрывом.

По словам источника «Комсомольской правды. Донецк» в «спецслужбе ДНР», вероятнее всего целью подрыва был очередной российский «гуманитарный конвой». Однако, на момент взрыва, грузовики уже подъезжали к Донецку, отметил собеседник.

Информация о подрыве памятника также появилась в проукраинском сообществе «Це Донецьк, крихітко» в соцсети «ВКонтатке». Сообщение там было опубликовано раньше, чем в СМИ «ДНР». В посте говорится, что стелу подорвали «наши парни».

Памятник «За оборону Иловайска» был установлен «ДНР» после боестолконовений с украинской армией летом 2014 года.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Иловайск, СМИ, взрыв, памятник, ДНР, гумконвой
 
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