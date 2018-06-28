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Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ новые «разрешения»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ «разрешение», полученное от главарей «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области двое мужчин в одежде военного типа (один из которых был вооружен) отказали наблюдателям в доступе к этому месту после примерно 35-минутного ожидания и сообщили, что для посещения в будущем патрулю СММ необходимо получить «разрешение» от вооруженных формирований в Донецке».
Кроме того, «Вооруженный мужчина не позволил патрулю СММ заехать на территорию объекта военного типа, расположенного в н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка), где наблюдатели видели свежие следы, по оценке, от танка (Т-72)».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, разрешение, вооружение, ДНР, боевики, бронетехника, оккупанты, СММ ОБСЕ
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