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Архив - Донецкая область

Флаг Украины часами висел в центре Донецка

29.06.2018 10:40
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Флаг Украины часами висел в центре Донецка

Вывешенный вчера, 28 июня, в центре Донецка флаг Украины остается на своем месте. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

«По состоянию на 20.00 28.06.18 флаг Украины продолжает висеть в окне дома в центре Донецка!!! Донецк это Украина!!!» — писали пользователи вечером.

По данным пользователей, он оставался на месте и утром. Однако другие дончане отмечают, что его все же сняли — информация уточняется.

«Он там 3 часа провисел)) Дырявые боялись снять)))))», — писали очевидцы.

Флаг был вывешен на пр. Комсомольском. «Еще 4 года и таких больше будет», — отмечали участники обсуждения этого события.

Также были и другие фото с флагами из Донецка — неизвестные вывесили их в День Конституции Украины. «Самое лучшее поздравление», — так прокомментировали это событие дончане.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, флаг
 
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