Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине

29.06.2018 07:55

Президент Украины Петр Порошенко может ввести военное положение в стране.

Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко в ходе «прямой линии» с жителями «республики». Захарченко отметил: «Порошенко, вероятно, введет военное положение, и выборы отменит: с потерей власти президента он попадает под суд, и не только он, а также Яценюк, Турчинов, Аваков и десятки других людей. Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было».

Источник: https://donpress.com