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Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине
29.06.2018 07:55
Президент Украины Петр Порошенко может ввести военное положение в стране.
Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко в ходе «прямой линии» с жителями «республики». Захарченко отметил: «Порошенко, вероятно, введет военное положение, и выборы отменит: с потерей власти президента он попадает под суд, и не только он, а также Яценюк, Турчинов, Аваков и десятки других людей. Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ДНР, Захарченко
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