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Превратятся в мишени: Захарченко пригрозил расстрелять миссию ООН
Самопровозглашенный главарь боевиков террористической «ДНР» Александр Захарченкоразразился новыми угрозами, в этот раз в адрес Организации объединенных наций, передает replyua.net.
По словам террориста, в том случае, если не будет согласования ввода миротворческого контингента ООН на Донбасс с оккупантами, по ним просто будут открывать огонь.
«Без согласования «ДНР» миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они превращаться будут в мишени. У нас просто станет на противника больше. Чем больше противников — тем легче стрелять, не нужно целиться», — заявил он.
Как уже сообщалось, в ходе недавно состоявшихся встреч в «нормандском формате» к едино точке зрения относительно введения на Донбасс миротворческой миссии так и не удалось приблизиться. Российская Федерация категорически отказывается пускать на временно неподконтрольные Киеву участки границы даже наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.
Теги: Донбасс, ООН, ДНР, Захарченко
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