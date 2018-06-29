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Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил о готовности к переговорам с украинской властью, допустив пр этом, что скоро Украина перестанет существовать.
Так главарь боевиков отметил: «Несмотря на риторику наших оппонентов и союзников, что переговоры с Киевом невозможны, давайте рассмотрим ситуацию, что завтра Порошенко, Турчинова и прочих не будет, даже Украина, как государство перестанет существовать, — остается народ из Полтавы, Сум, Харькова, Днепропетровска, вот с ним мы и будем вести диалог. Не с каждым, конечно, там должен пройти выборный процесс».
При этом он подчеркнул: «Единственное о чем мы будем говорить, только о прекращении войны, должны перестать гибнуть мирные жители. Но у украинской власти абсолютное неприятие к переговорам с Донбассом. Сегодня с ними бесполезно вести диалог, возможно со следующими представителями официального Киева придется садиться за стол переговоров. Когда это произойдет — вопрос времени».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, переговоры, Захарченко
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