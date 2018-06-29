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Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
29.06.2018 07:15
Украинские власти готовы в любой момент развернуть в Донбассе активные боевые действия.
Об этом заявил в ходе «прямой линии с жителями ДНР» главарь ОРДО Александр Захарченко.
В частности, он заявил: «На сегодняшний момент заявляю официально: Украина в любой момент может начать боевые действия, она в состоянии это сделать. Но, конечно, широкомасштабного наступления не будет — Украина не в силах этого произвести».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, Захарченко, наступление
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