Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ

29.06.2018 07:15

Украинские власти готовы в любой момент развернуть в Донбассе активные боевые действия.

Об этом заявил в ходе «прямой линии с жителями ДНР» главарь ОРДО Александр Захарченко.

В частности, он заявил: «На сегодняшний момент заявляю официально: Украина в любой момент может начать боевые действия, она в состоянии это сделать. Но, конечно, широкомасштабного наступления не будет — Украина не в силах этого произвести».

Источник: https://donpress.com