Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения

30.06.2018 13:01

Сегодня, 30 июня, представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения.



"Контрольные пункты въезда - выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию проследовало более 14 500 человек и около 2 тысяч транспортных средств, - сообщил Бондарчук. - 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения".



Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил во время досмотра личных вещей граждан и их транспортных средств, выявлено незаконных товаров на 6000 гривен.

Напомним, что за прошедшие сутки, 29 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.



Сегодня утром у всех КПВВ скопилось 200 авто.