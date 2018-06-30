- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
- В "ДНР" во время тушения пожара погиб начальник спасателей11:50
- В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека11:30
- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"11:10
- Донбасс: мать ранила 19-летнего сына10:55
Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
Сегодня, 30 июня, представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения.
"Контрольные пункты въезда - выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию проследовало более 14 500 человек и около 2 тысяч транспортных средств, - сообщил Бондарчук. - 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения".
Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил во время досмотра личных вещей граждан и их транспортных средств, выявлено незаконных товаров на 6000 гривен.
Напомним, что за прошедшие сутки, 29 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.
Сегодня утром у всех КПВВ скопилось 200 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
- Ситуация на донбасских пунктах пропуска: враг - напал, пассажиропоток - упал
- Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что
- Штурм донбасских КПВВ: лидируют "Марьинка" и "Майорск"
- Ад донбасских пунктов пропуска: сотни человек ночуют у КПВВ, не смотря на близкую стрельбу
- Драки, маты, мины, пекло: рассказ от первого лица о пересечении линии разграничения
- 700 авто стояли с утра у двух донбасских КПВВ
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- Часть Донбасса постиг энергетический коллапс12:50
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
- В "ДНР" во время тушения пожара погиб начальник спасателей11:50
- В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека11:30
- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"11:10
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- Часть Донбасса постиг энергетический коллапс12:50
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
- В "ДНР" во время тушения пожара погиб начальник спасателей11:50
- В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека11:30
- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"11:10
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»
- Самый толстый ребенок в мире смог похудеть