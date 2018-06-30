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Часть Макеевки лишилась воды
30.06.2018 16:10
В результате порыва водовода, часть оккупированной Макеевки с 28 июня сидит без воды.
По данным местных "спасателей", в результате порыва водовода диаметром 350 мм, который случился в девятом часу вечера 28 июня, без водоснабжения осталось 690 абонентов пгт Пролетарское (Горняцкий район Макеевки).
Подвоз воды населению производится КП "Компания "Вода Донбасса". Принимают в нем участие и спасатели. Вчера, к примеру, они автоцистерной доставили 8 т воды в пострадавший пгт.
Восстановительные работы запланированы лишь на 2 июля.
Теги: Донбасс, Макеевка, вода, водовод, порыв
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- Авдеевка: военного-убийцу задержали на блокпосту18:50
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- Нет доступа: куда оккупанты Донбасса не пустили патрули СММ ОБСЕ19:30
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