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Донбасс накануне режима тишины: печальный прогноз от Туки
Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии. Напомним, что оно должно начать действовать с 1 июля.
"Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одно из них не продержалось в полном объеме, я не вижу никаких оснований для того, чтобы и договоренность, которая достигнута в Минске в этот раз, будет соблюдаться. Кроме того, как-то недоверчиво звучат те заверения господина Сайдика (представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе минских переговорщиков по Донбассу – прим. ред.) о запрете использования оружия и т.д., исходя из той информации, что вчера опять таки, к сожалению, у нас были потери", - отметил Тука в комментарии "Прямому".
Напомним, что представители операции Объединенных сил (ООС) и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.
Теги: Донбасс, война, перемирие, режим тишины, Тука
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