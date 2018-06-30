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Донецк попал под удар
30.06.2018 10:43
Ураган обрушился минувшей ночью на неподконтрольный правительству Украины Донецк. Непогода натворила бед.
Тридцать процентов Киевского района Донецка осталось без света из-за удара стихии. Об этом сегодня сообщил т.н. "глава районной администрации" Валентин Левченко. По его словам, в течение дня поврежденные линии электропередачи планируется восстановить.
Местные жители в соцсетях сообщают, что сильный ветер "чуть ли не срывал окна и крыши", а прошедший ночью ливень с грозой многие приняли за обстрел.
В других районах оккупированного Донецка также устраняют последствия буйства стихии: убирают поломанные деревья, чинят порванные прововода и т.д.
Теги: Донецк, Донбасс, непогода, стихия
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