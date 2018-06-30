ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии

30.06.2018 11:13

Сегодня, 30 июня, утром в Покровском районе подконтрольной правительству части Донетчины произошло ДТП.



Телекомпания "Орбита" со ссылкой на данные свидетелей сообщает, что в поселке Удачное перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением.



"Двоих пострадавших в тяжелом состоянии увезла карета скорой помощи. Еще трое пассажиров не пострадали. На месте работают сотрудники полиции", - отмечается в сообщении.