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ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии
30.06.2018 11:13
Сегодня, 30 июня, утром в Покровском районе подконтрольной правительству части Донетчины произошло ДТП.
Телекомпания "Орбита" со ссылкой на данные свидетелей сообщает, что в поселке Удачное перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением.
"Двоих пострадавших в тяжелом состоянии увезла карета скорой помощи. Еще трое пассажиров не пострадали. На месте работают сотрудники полиции", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, полиция, ДТП, пострадавшие
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