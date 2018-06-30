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Архив - Донецкая область

Как пересекали донбасские КПВВ: опубликованы данные за сутки

30.06.2018 08:15
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Как пересекали донбасские КПВВ: опубликованы данные за сутки

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 29 июня, через донбасские контрольные пункты въезда-выезда линию пересечения в обе стороны пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.

Сводка пересечений за пятницу по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 5630 человек и 790 транспортных средств;

"Марьинка" - 6145 человек и 1315 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5860 человек и 1260 транспортных средств;

"Гнутово" - 2530 человек и 670 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8000 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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