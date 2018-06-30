Последние новости раздела
- Донецк попал под удар10:43
- Порошенко сказал, как принести мир на Донбасс10:24
- Взрывов на Донетчине стало меньше: официальные данные и сводка СММ ОБСЕ10:10
- Марьинка: жара, ураган и вялое постреливание09:40
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование09:00
- 200 авто скопилось утром у донбасских пунктов пропуска08:45
- Как пересекали донбасские КПВВ: опубликованы данные за сутки08:15
- Позиции ОС на Донбассе 8 раз обстреляли из запрещенного вооружения08:00
- В Донецке предлагают работать 13 часов в день 6 суток подряд за 10 тысяч рублей07:45
- Потери в зоне ООС за сутки: опубликованы официальные данные07:33
Марьинка: жара, ураган и вялое постреливание
30.06.2018 09:40
Прифронтовая Марьинка страдает не только от военных действий, но и от погодных катаклизмов.
"Последние дни июня погодой нас особо не радуют: днём стоит жара, а на вечер поднимается ураганный ветер. Вследствии чего в некоторых районах города отсутствует интернет, наблюдаются проблемы со связью. По обстановке: на данный момент тихо, ночью и утром на окраинах немного постреливали", - сообщает Марьинка 24 сегодня утром.
Теги: Донбасс, погода, Марьинка, стрельба
Читайте также:
- В Донецкой области международных наблюдателей не пустили на несколько участков
- Местные выборы. Марьинка: Она с большим отрывом обогнала троих мужчин
- В Донецкой области пенсионеров возят на избирательные участки "с ветерком"
- Выборы-2010. В Донбассе на участке "запороли" бюллетени
- В Донецке ожидают дождь
- В Марьинке начали строить новый блокпост, население недовольно
- Донецк попал под удар10:43
- Порошенко сказал, как принести мир на Донбасс10:24
- Взрывов на Донетчине стало меньше: официальные данные и сводка СММ ОБСЕ10:10
- На Луганщине ранен украинский воин09:55
- Марьинка: жара, ураган и вялое постреливание09:40
- Очень тайный конвой гуманитарный: СММ ОБСЕ отогнали от него в Луганске09:15
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование09:00
- 200 авто скопилось утром у донбасских пунктов пропуска08:45
- В "ЛНР" из водоема извлекли тело ребенка08:30
- Как пересекали донбасские КПВВ: опубликованы данные за сутки08:15
- Донецк попал под удар10:43
- Порошенко сказал, как принести мир на Донбасс10:24
- Взрывов на Донетчине стало меньше: официальные данные и сводка СММ ОБСЕ10:10
- На Луганщине ранен украинский воин09:55
- Марьинка: жара, ураган и вялое постреливание09:40
- На украинско-российском кордоне задержаны кони (ФОТО)09:22
- Очень тайный конвой гуманитарный: СММ ОБСЕ отогнали от него в Луганске09:15
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование09:00
- 200 авто скопилось утром у донбасских пунктов пропуска08:45
- В "ЛНР" из водоема извлекли тело ребенка08:30
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками