Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Марьинка: жара, ураган и вялое постреливание

30.06.2018 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Марьинка: жара, ураган и вялое постреливание

Прифронтовая Марьинка страдает не только от военных действий, но и от погодных катаклизмов.

"Последние дни июня погодой нас особо не радуют: днём стоит жара, а на вечер поднимается ураганный ветер. Вследствии чего в некоторых районах города отсутствует интернет, наблюдаются проблемы со связью. По обстановке: на данный момент тихо, ночью и утром на окраинах немного постреливали", - сообщает Марьинка 24 сегодня утром.



Теги: Донбасс, погода, Марьинка, стрельба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх