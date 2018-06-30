Марьинка: жара, ураган и вялое постреливание

30.06.2018 09:40

Прифронтовая Марьинка страдает не только от военных действий, но и от погодных катаклизмов.



"Последние дни июня погодой нас особо не радуют: днём стоит жара, а на вечер поднимается ураганный ветер. Вследствии чего в некоторых районах города отсутствует интернет, наблюдаются проблемы со связью. По обстановке: на данный момент тихо, ночью и утром на окраинах немного постреливали", - сообщает Марьинка 24 сегодня утром.